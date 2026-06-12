Narlıdere'de Geçmişin İzleri Şenliği - Son Dakika
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Narlıdere'de Geçmişin İzleri Şenliği

Narlıdere\'de Geçmişin İzleri Şenliği
12.06.2026 12:25
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Narlıdere'de düzenlenen şenlik, kültürel mirası tanıttı ve tarihi değerleri yaşattı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Geçmişin İzleri Şenliği" katılımcıları tarih ve kültürle buluşturdu.

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geçmişin İzleri Projesi kapsamında düzenlenen şenlik, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültürel mirasın tanıtılması ve yaşatılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki şenliğin açılışında konuşan Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Başdaş, çalışmanın amacı ve önemini aktardı.

Etkinlikte mehteran, zeybek, meddahlık gösterisi, Anadolu'dan esintiler halk dansları, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, Kafkas halk oyunları sahnelendi.

Sahne programlarının ardından Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve protokol üyeleri, geleneksel sanatlar, halk kültürü ve tarihi değerler temalarıyla hazırlanan sergi alanını ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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