Narlıdere\'de Market Denetimleri: Gıda Güvenliği İçin Cezalar Kesildi

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak için ilçedeki marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, son kullanma tarihi geçen ürünleri satan ve hijyenik koşulları sağlamayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; son kullanma tarihi geçen ürünler ile tüketilmesi gerekenden daha fazla süre raflarda bırakılan hazır gıda ürünlerini satışa sunan ve hijyenik koşulları sağlamayan marketlere cezai işlem uygulandı. Sağlık ve hijyen koşullarını taşımayan gıdalara imha edilmek üzere el konuldu. Narlıdere Belediyesi ekiplerince ruhsat denetiminin de yapıldığı işletmelerde, kasa ve reyon fiyatları da incelendi.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Belediye Başkanı Erman Uzun, "Halkımızın sağlığını ve tüketici hakkını korumak, ilçemizde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.