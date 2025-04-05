Narlıdere'de Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Narlıdere'de Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek olan mesleki eğitim kursları 7 Nisan'da başlayacak. Kurslar, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen ev kadınlarına yönelik ücretsiz olarak mum yapımı, ahşap rölyef, Kat'ı sanatı ve takı tasarımı gibi alanlarda eğitim verecek.

05.04.2025 13:34  Güncelleme: 15:30
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek mesleki eğitim kursları 7 Nisan'da başlıyor.

Narlıdere Belediyesi ile Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Meslek Edindirme Kursları başlıyor. Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kurslara katılan vatandaşlara mum yapımı, ahşap rölyef, Kat'ı sanatı ve takı tasarımı alanlarında eğitim verilecek.

Kurs programıyla, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen ev kadınlarının aile ekonomilerine katkı sağlaması hedefleniyor. Haftada iki gün düzenlenecek kurslara katılanlara, halk eğitim merkezi tarafından sertifika da verilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Belediye binası içinde yer alan Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi'ni ziyaret edebiliyor ya da 0 232 239 73 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Kurslar öncesinde, açılan kontenjanlara büyük ilgi gösteren kursiyerlerle bir araya gelen Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kursların takvimi ve içeriği hakkında katılımcılarla bir bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor - Son Dakika

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