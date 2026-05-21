Narlıdere'de Ölüme Sebep Olayda 21 Gözaltı
21.05.2026 09:49
2018'deki Dorukhan Büyükışık davasında 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı, soruşturma derinleştirildi.

(İZMİR)- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında Narlıdere'de Dorukhan Büyükışık'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "yalan tanıklık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmanın yeniden ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve Dorukhan Büyükışık'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin dosyanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi tarafından yeniden incelendiği belirtildi.

Soruşturmanın kapsamlı değerlendirme ve incelemeler sonucunda derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilere ait dijital materyallere de el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

