NASA, Antalya'da Artemis II ön bulgularını yayımladı; 12 bin fotoğraf toplandı - Son Dakika
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NASA, Antalya'da Artemis II ön bulgularını yayımladı; 12 bin fotoğraf toplandı

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NASA, Antalya\'da Artemis II ön bulgularını yayımladı; 12 bin fotoğraf toplandı
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NASA, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Artemis II misyonuyla Ay bilimine dair ön bulguları yayımladı. Artemis II'nin 800 megabayttan fazla veri ve 12 bin fotoğraf topladığı, NASA'nın Ay bilimi veri arşivini misyondan 6 ay sonra tamamen açtığı belirtildi.

77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Artemis II misyonuyla Ay bilimine dair elde edilen ön bulgular yayımlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında, Artemis II misyonu sayesinde elde edilen ilk bilgilerin yayımlanmasına ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda, NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğünden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA İnsanlı Uzay Uçuşları Misyon Direktörlüğünden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Lori Glaze ve NASA Artemis II Ay Bilimi Lideri ve Artemis Bilim Uçuş Operasyonları Lideri Kelsey Young konuşmacı olarak yer aldı.

Programla eş zamanlı misyondan elde edilen ön bulgular, NASA tarafından yayımlandı.

Başkan Yardımcısı Anderson, Artemis II'ye atıfta bulunarak, Artemis III'ün çalışmalarının 2027 için devam ettiğini ve her misyonun, insanlığın Ay'ın yüzeyine dönüşüne ve kalıcı bir varlığının bulunmasına kendilerini daha da yaklaştırdığını ifade etti.

Anderson, Artemis II sayesinde misyonda görevli ekibin gözlemleri, fotoğrafları, deneyleri ve tecrübelerinin eşsiz bir fırsat sunduğunu söyledi.

Artemis II misyonundan 6 ay sonra NASA'nın Ay bilimi veri arşivini tamamen açtığını dile getiren Anderson, bunun yeni bir başlangıcı temsil ettiğine dikkati çekti.

Artemis misyonları, derin uzayın insan vücuduna etkisine yönelik anlayışı genişletecek

Glaze ise Artemis incelemesinin derin uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerine dair anlayışı genişleteceğini ve insanlara Dünya'dan uzakken nasıl yaşayıp çalışabileceğini öğreteceğini söyledi.

Dünya, Ay ve Güneş Sistemi arasındaki karmaşık etkileşimi anlamada da bu misyonun ve elde edilen bilgilerin faydalı olacağına dikkati çeken Glaze, keşif ve incelemenin bir arada yürütüldüğünü ve bu bağlamda Artemis misyonunun ekip çalışması açısından örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Glaze, misyon kapsamında yapılan gözlemlerin ve bilimsel deneylerin insanlığın Ay'a dönüşü için zemin hazırladığını kaydederek, Artemis misyonlarının bilim ve yeniliklerle yeni bir keşif dönemine girilmesine olanak sağladığına değindi.

Artemis II unutulmaz anlar yaşattı

Fox da burada olmaktan memnuniyet ve heyecan duyduğunu belirterek, NASA'nın Ay'a insan gönderen Artemis programına ilişkin bilgiler paylaştı.

Artemis II mürettebatının insanlığı da beraberinde bir yolculuğa çıkardığını vurgulayan Fox, Ay'ın çevresinde yapılan bu yolculuğun heyecan verici olduğunu aktardı.

Fox, Orion uzay aracının Ay'ın uzak tarafına geçtiğinde yaşanan elektrik kesintisi sırasında nefeslerin tutulduğunu anlatarak, "Görüş alanından ve iletişim ağından çıkmışlardı, muhteşem bir tam güneş tutulmasıyla tam zamanında yeniden ortaya çıktıklarında ise hepimiz büyük bir sevinç yaşadık." dedi.

Bu anı "unutulmaz" olarak nitelendiren Fox, bu görevin Artemis I'e kıyasla önemli bir ilerleme olduğuna işaret etti.

Fox, "Artemis II, gelecekteki Artemis görevlerine yönelik bilimsel operasyonlara ve keşif çalışmalarına ışık tutmak amacıyla bilimin, insanlı uzay uçuşlarına nasıl başarıyla entegre edilebileceğini gerçek zamanlı olarak gösterdi." diye konuştu.

Young da Artemis II'nin görev süresince 800 megabayttan fazla veri ve 12 bin fotoğraf topladığını aktararak, fotoğrafların her birinin bilimsel analizde kullanılabileceğini söyledi.

Bu verilerin önemine işaret eden Young, astronotların Ay'ın çevresindeki uçuşu sırasında paylaşılan ses kayıtlarını davetlilere dinletti.

Kaynak: AA
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