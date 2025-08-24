NASA'dan Güneş'ten Eski Materyaller - Son Dakika
NASA'dan Güneş'ten Eski Materyaller

NASA\'dan Güneş\'ten Eski Materyaller
24.08.2025 16:20
NASA, asteroit tozunda Güneş'ten daha eski yıldız tozu buldu, evrenin geçmişine ışık tutuyor.

NASA'nın uzay aracının topladığı asteroit tozunda, Güneş'ten daha eski materyaller bulunduğu bildirildi.

GÜNEŞ'TEN DAHA ESKİ 'YILDIZ TOZU' TESPİT EDİLDİ

Dünya'dan 200 milyon milden daha uzak bir noktadan toplanan Bennu asteroidi örneklerinde, 'kimyasal olarak ilkel' olduğu kaydedilen ve ömrünü tamamlamış yıldızların çevresinde milyarlarca yıl önce oluşan, Güneş'ten daha eski 'yıldız tozu' tespit edildi.

GÜNEŞ'İN OLUŞUMUNDAN ÖNCEKİ EVRENE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar bu örneklerin, Güneş'in oluşumundan önceki evrene ışık tuttuğunu bildirdi. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden gezegen bilimci Prof. Sara Russell ise "Güneşimizin doğduğu dönemdeki dış Güneş Sistemi'ne dair eşsiz bir anlık görüntü görüyoruz. Bu tanelerin bazıları milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı ve gezegenlerin hangi ortamda doğduğunu anlatıyor" dedi.

"MUHTEMELEN SATÜRN YÖRÜNGESİNİN ÖTESİNDE OLUŞTU"

Arizona Üniversitesi'nden Prof. Jessica Barnes, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde, "Verilerimiz Bennu'nun ana asteroitinin, Güneş Sistemi'nin dış kesimlerinde, muhtemelen Satürn yörüngesinin ötesinde oluştuğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

