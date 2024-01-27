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NASA'nın Mars keşif aracı, Jezero Krateri'nde antik göl varlığını doğruladı - Son Dakika
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NASA'nın Mars keşif aracı, Jezero Krateri'nde antik göl varlığını doğruladı

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ın Jezero Krateri'nde antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladı. Bulgular, Mars'ın suyla kaplı olduğu ve mikrobiyal yaşam barındırdığı teorisini doğruluyor. Perseverance, bölgenin nasıl oluştuğunu ve geçmiş yaşam izlerini keşfetmek için örnekler toplayacak.

NASA\'nın Mars keşif aracı, Jezero Krateri\'nde antik göl varlığını doğruladı
27.01.2024 - 14:29,
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını bildirdi.

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.

Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.

Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.

Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Uzay, Havacılık, Güncel, Son Dakika

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