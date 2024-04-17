NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek getirmek için projeler arıyor

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LOS ANGELES, 17 Nisan (Xinhua) -- NASA, Mars'tan Dünya'ya değerli örnekleri getirmek için yenilikçi projeler arıyor.

NASA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, "Mars'tan Örnek Getirmek" projesi geçtiğimiz 20 yılda uluslararası gezegen keşfinin uzun vadeli hedefi haline geldi.

NASA'nın Perseverance gezgini 2021'de Mars'a indiğinden bu yana daha sonra alınıp Dünya'ya götürülmek üzere örnek topluyor.

NASA'ya göre, mevcut görev projesi kapsamında 2040 yılında örnekler dünyaya getirilecek. Kilit öneme sahip örneklerin Dünya'ya daha erken bir tarihte ve daha az maliyetle getirilmesi yönündeki iddialı hedefi gerçekleştirmek isteyen ajans, NASA topluluğunun inovasyon ve kanıtlanmış teknolojiden faydalanarak gözden geçirilmiş bir plan geliştirmek üzere birlikte çalışmasını istiyor.

NASA, örneklerin 2030'lu yıllarda daha düşük maliyetle getirilmesi ve risk ve zorlukların azaltılması için sektörden yapı teklifleri alacağını duyurdu.

NASA Başkanı Bill Nelson, "Güvenli şekilde iniş yapıp örnek toplamak, örnekleri taşıyan roketi başka bir gezegenden fırlatmak, ki bu daha önce hiç yapılmadı ve 33 milyon kilometreyi aşkın mesafe kat ederek örnekleri güvenli şekilde Dünya'ya taşımak hiç basit bir iş değil" dedi.

Nelson, "Hem uygun maliyetli olup hem de örnekleri makul bir mühlette getirebilecek bir yol bulmak için kalıpların dışına çıkmalıyız" diye konuştu.