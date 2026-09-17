NASA'nın Ay Keşif Uydusu, Ay'da 222 metrelik dev krater keşfetti - Son Dakika
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NASA'nın Ay Keşif Uydusu, Ay'da 222 metrelik dev krater keşfetti

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NASA'nın Ay Keşif Uydusu, Mayıs 2024'te bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının çarpmasıyla Ay'da oluşan ve çapı 222 metre, derinliği 43 metre olan krateri tespit etti. Houston Ay ve Gezegen Enstitüsünün eski Direktörü Thomas McGetchin'in adını taşıyan kraterin, İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'dan büyük olduğu belirtiliyor.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay Keşif Uydusu (LRO), yaklaşık iki yıl önce meydana gelen güçlü çarpışma sonucu Ay'da oluşan devasa krater keşfetti.

NASA'nın Ay Keşif Uydusu, Ay'ın görünür yüzünde bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının Mayıs 2024'te çarpmasıyla oluşan krater tespit etti.

Dünya'daki ve uzaydaki teleskoplar tarafından tespit edilemeyen bu çarpışma, Ay Keşif Uydusu tarafından da yoğun veri akışı nedeniyle ancak Ağustos 2025'te saptandı.

Uzay aracı, ayrıntılı görüntüler topladı ve keşif bu yılın başlarında doğrulandı. Dik kenarlı bu kraterin çapının yaklaşık 222 metre, derinliğinin ise 43 metre olduğu belirlendi.

Güneş sisteminde yakın zamanda oluştuğu bilinen "en büyük çarpışma krateri" olan bu krater, Houston Ay ve Gezegen Enstitüsünün eski Direktörü Thomas McGetchin'in adını taşıyor.

Bilim insanları, bu kadar büyük ölçekli bir olayın tahminen 132 yılda bir meydana geldiğini, NASA'nın Ay'da astronotlar için üs kurmaya hazırlandığı bir dönemde, bu kraterin bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

Yeni kraterin, NASA'nın Ay Keşif Uydusu tarafından 10 yıl önce keşfedilen önceki kraterin 3 katı büyüklüğünde olduğu ve büyüklüğünün İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'u aştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
TeknolojiİtalyaGüncelRomaNASASon Dakika

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