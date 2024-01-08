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NASA, Peregrine'i Ay'a göndermek için Vulcan Centaur roketini fırlattı - Son Dakika
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NASA, Peregrine'i Ay'a göndermek için Vulcan Centaur roketini fırlattı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) Programı kapsamında Peregrine isimli aya iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketini başarıyla uzaya gönderdi. Roketin Ay'a ulaşması yaklaşık 46 gün sürecek ve araç, Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve kaynakları inceleyecek.

NASA, Peregrine\'i Ay\'a göndermek için Vulcan Centaur roketini fırlattı
08.01.2024 - 16:08,
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) Programı" kapsamında "Peregrine" isimli aya iniş aracını taşıyan "Vulcan Centaur" roketi, başarıyla uzaya gönderildi.

NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi "United Launch Alliance" (ULA) tarafından geliştirilen roketin, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığını bildirdi.

"Peregrine"i taşıyan "Vulcan Centaur" roketinin, NASA'nın "CLPS" programı çerçevesinde başarıyla uzaya gönderildiği belirtilen açıklamada, "Peregrine"in yaklaşık 46 gün sürmesi öngörülen yolculuğunun ardından Ay'a iniş yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, aracın, 10 gün boyunca Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve yakıt olarak kullanılma ihtimali olan kaynakları inceleyeceği aktarıldı.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, Ay'a dönüş hazırlıklarının sürdüğü bir dönemde yapılan bu fırlatmanın "büyük bir adım" olduğunu ifade ederek, söz konusu görevin, Ay ve Güneş Sistemi'nin daha iyi kavranmasına yardımcı olacağını kaydetti.

CLPS

"Artemis Programı" çerçevesinde yapılacak mürettebatlı yolculukların yanı sıra NASA'nın, Ay'ın robotlar yardımıyla keşfi için de kapsamlı planları bulunuyor.

NASA, 2024'te, ana amaçlarından biri Ay'daki kaynakları yakıt olarak kullanma olanaklarını araştırmak olan "CLPS Programı" kapsamında Ay'a araçlar gönderecek.

Kaynak: AA
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