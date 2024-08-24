NASA, uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı - Son Dakika
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NASA, uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı

NASA, 6 Haziran'da ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ve orada mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore'nin Şubat ayında dünyaya dönmesine karar verdi.

24.08.2024 23:55
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- NASA uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı

WASHINGTON - NASA, 6 Haziran'da ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ve orada mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore'nin Şubat ayında dünyaya dönmesine karar verdi.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle 6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen astronotların Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu. NASA Başkanı Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında, uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'nin SpaceX'e ait Dragon uzay aracı ile birlikte Şubat ayında döneceklerini belirtti. Astronotların kendilerini uzay istasyonuna taşıyan Starliner mekiği ile geri dönmeleri için "çok fazla belirsizlik" olduğunu ve mekiğin küçük sızıntılar yapması ve bazı iticilerinin arızalanması nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Nelson, Starliner'ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verildiğini bildirdi.

Uzay uçuşlarının en güvenli ve en rutin hallerinde bile riskli olduğunu vurgulayan Nelson, "Butch ve Suni'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma ve Boeing Starliner'ı mürettebatsız olarak dünyaya getirme kararı güvenliğe olan bağlılığın bir sonucudur" dedi.

Görevin yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyordu

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu. Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı. Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.

Kaynak: İHA

Boeing, Dünya, NASA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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