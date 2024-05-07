NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevini erteledi - Son Dakika
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NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevini erteledi

NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevinin teknik sorunlar nedeniyle fırlatılmasını erteledi. Uzay aracının fırlatılması planlanan tarih ve saatte, Atlas V roketinin üst kademesinde bulunan bir oksijen boşaltma vanasının incelenmesi gerektiği belirtildi. Mürettebatlı Uçuş Testi, Boeing'e ait uzay aracının Ticari Mürettebat Programı kapsamındaki operasyonlar için hazır olduğunu onaylamadan önceki son önemli aşama olabilir.

07.05.2024 12:36
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LOS ANGELES, 7 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevinin fırlatılmasını teknik sorunlar nedeniyle erteledi.

Uzay aracının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki 41 numaralı Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Pazartesi günü Doğu saatiyle 22.34'te United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılması planlanıyordu.

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams uçuş testinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülecekti.

NASA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ekipler Atlas V roketinin Centaur üst kademesinde bulunan bir oksijen boşaltma vanasını incelemekte olduğu için fırlatma ertelendi. Starliner uzay aracından çıkış yapan iki astronot ise mürettebat konutuna geri dönecek.

Mürettebatlı Uçuş Testi adı verilen görev, NASA'nın, Boeing'e ait uzay aracının federal ajansın Ticari Mürettebat Programı kapsamındaki rutin operasyonlar için hazır olduğunu onaylamasından önceki son önemli kilometre taşı olabilir.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevini erteledi - Son Dakika

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