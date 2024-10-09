NASA ve SpaceX'ten Crew-8 Görevi

LOS ANGELES, 9 Ekim (Xinhua) -- NASA, SpaceX ile 8. mürettebat rotasyon görevinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için 13 Ekim Pazar gününü hedeflediklerini söyledi.
NASA, Salı günü yaptığı açıklamada görev yöneticilerinin Florida yarımadasındaki hava koşullarını ve Milton Kasırgası'nın olası etkilerini izlemeye devam ettiğini belirtti.
"Crew-8" kod adlı görev, NASA'nın SpaceX ile birlikte uzay istasyonuna gerçekleştirdiği 8. ticari mürettebat rotasyon görevi.
3 Mart'ta NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan görev, NASA astronotları Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps'in yanı sıra Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) Alexander Grebenkin'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdü.
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