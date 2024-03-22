NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30'uncu ticari ikmal hizmetlerini fırlattı

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LOS ANGELES, 22 Mart (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30'uncu ticari ikmal hizmetleri misyonunu fırlattı.

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı Perşembe günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Washington DC saatiyle 16.55'te uzaya gönderildi.

Dragon uzay aracı, yörüngedeki laboratuvara 2,7 tondan fazla bilimsel araştırma, malzeme ve donanım ekipmanı ulaştıracak.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu malzemeler arasında Astrobee robotları, deniz buzunu izlemek üzere öğrenciler tarafından geliştirilen bir uydu ve gama ışınlarını tespit eden BurstCube uydusu bulunuyor.

NASA açıklamasında, uzay aracının yörüngedeki yerleşkeye bağlı olarak yaklaşık bir ay geçireceği, daha sonra araştırma verileri ve yüklerle birlikte Florida kıyılarına inerek Dünya'ya dönüş yapacağı belirtildi.