NASA, yeni uydularla kutup bölgelerindeki bulut ve su buharının iklimi nasıl etkilediğini araştıracak

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LOS ANGELES, 31 Mayıs (Xinhua) -- NASA, ayakkabı kutusu büyüklüğündeki yeni bir çift NASA uydusunun, kutup bölgelerindeki bulut ve su buharı hareketlerinin Dünya'nın iklimini nasıl etkilediğini belirlemeye yardım edeceğini duyurdu.

PREFIRE (Uzak Kızılötesi Deneyde Kutup Işınım Enerjisi) adı verilen görevdeki ilk CubeSat uydusu geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Zelanda'dan fırlatıldı. İkinci PREFIRE CubeSat uydusunun ise 1 Haziran Cumartesi günü fırlatılması planlanıyor.

NASA'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, PREFIRE görevinden elde edilecek bilgiler Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu'ndaki bulutların ve su buharının, kutupların uzaya yaydığı ısı miktarını nasıl etkilediğini aydınlatacak.

PREFIRE görevinden elde edilecek veriler, ısınan bir dünyada yeryüzündeki buzların, denizlerin ve hava durumunun nasıl değişeceğini tahmin etmek üzere araştırmacıların kullandığı bilgisayar modellerini iyileştirecek.