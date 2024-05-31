NASA, yeni uydularla kutup bölgelerindeki bulut ve su buharının iklimi nasıl etkilediğini araştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NASA, yeni uydularla kutup bölgelerindeki bulut ve su buharının iklimi nasıl etkilediğini araştıracak

NASA, ayakkabı kutusu büyüklüğündeki yeni bir çift NASA uydusunun, kutup bölgelerindeki bulut ve su buharı hareketlerinin Dünya'nın iklimini nasıl etkilediğini belirlemeye yardım edeceğini duyurdu. PREFIRE adı verilen görevdeki ilk CubeSat uydusu geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Zelanda'dan fırlatıldı. İkinci PREFIRE CubeSat uydusunun ise 1 Haziran Cumartesi günü fırlatılması planlanıyor. NASA'nın açıklamasına göre, PREFIRE görevinden elde edilecek bilgiler, kutupların uzaya yaydığı ısı miktarını aydınlatacak ve araştırmacıların bilgisayar modellerini iyileştirerek yeryüzündeki buzların, denizlerin ve hava durumunun nasıl değişeceğini tahmin etmelerine yardımcı olacak.

31.05.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LOS ANGELES, 31 Mayıs (Xinhua) -- NASA, ayakkabı kutusu büyüklüğündeki yeni bir çift NASA uydusunun, kutup bölgelerindeki bulut ve su buharı hareketlerinin Dünya'nın iklimini nasıl etkilediğini belirlemeye yardım edeceğini duyurdu.

PREFIRE (Uzak Kızılötesi Deneyde Kutup Işınım Enerjisi) adı verilen görevdeki ilk CubeSat uydusu geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Zelanda'dan fırlatıldı. İkinci PREFIRE CubeSat uydusunun ise 1 Haziran Cumartesi günü fırlatılması planlanıyor.

NASA'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, PREFIRE görevinden elde edilecek bilgiler Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu'ndaki bulutların ve su buharının, kutupların uzaya yaydığı ısı miktarını nasıl etkilediğini aydınlatacak.

PREFIRE görevinden elde edilecek veriler, ısınan bir dünyada yeryüzündeki buzların, denizlerin ve hava durumunun nasıl değişeceğini tahmin etmek üzere araştırmacıların kullandığı bilgisayar modellerini iyileştirecek.

Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Bilgisayar, Dünya, NASA, Uzay, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, yeni uydularla kutup bölgelerindeki bulut ve su buharının iklimi nasıl etkilediğini araştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: NASA, yeni uydularla kutup bölgelerindeki bulut ve su buharının iklimi nasıl etkilediğini araştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement