Nasdaq Çin Yeni Yılı'nı Kutladı

NEW YORK, 28 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Nasdaq ve Çin'in New York Başkonsolosluğu tarafından Çin Yeni Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kapanış gongu törenine katılan konuklar, 27 Ocak 2025.

Dünyanın önde gelen borsalarından Nasdaq, pazartesi günü öğleden sonra Çin'in New York Başkonsolosluğu ile ortaklaşa bir kapanış gongu töreni düzenleyerek Çin Yeni Yılı'nı kutladı. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)