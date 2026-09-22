Nasdaq tüm zamanların zirvesinde kapandı, AMD'nin değeri 1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Nasdaq tüm zamanların zirvesinde kapandı, AMD'nin değeri 1 trilyon dolara ulaştı

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New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki gerilemeyle yapay zeka hisseleri öne çıkarken Nasdaq yüzde 2,26 kazançla 27.122,09 puanda rekor kırdı, AMD'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki gerileme ile yapay zeka hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artarak 52.048,83 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,49 artışla 7.764,70 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,26 kazançla 27.122,09 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin yüzde 5'in altına inmesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatları gerilerken, enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeler de hafifledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi ABD ile İran arasında diplomasi ihtimalini gündeme getirdi.

Yapay zekaya yönelik yatırımların devam ettiğine işaret eden gelişmeler de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Çip şirketlerinin hisseleri yükselirken, Intel'in hisseleri yüzde 12,1, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yaklaşık yüzde 10 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı. AMD'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesinin ardından faiz politikasının seyrine ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de enflasyonun son dönemdeki tarife ve enerji fiyatı şoklarının ötesine geçerek güçlü talep tarafından da yönlendiriliyor olabileceğini belirtti. Goolsbee, bu durumun faiz artırımlarının daha hızlı gerçekleştirilmesini gerektirebileceğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de kalıcı talep ve tekrarlayan arz kaynaklı etkenlerin enflasyon risklerinin yüksek seyretmesine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşması için ilave faiz artırımlarının gerekebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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