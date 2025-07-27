AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Nasıroğlu, hastanede tedavi görün hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, hasta yakınlarıyla görüştü.
Nasıroğlu'na, Başhekim Feyat Tunç ile AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Nasıroğlu Hastalara Geçmiş Olsun Diledi - Son Dakika
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