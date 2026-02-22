Nasıroğlu\'ndan Hastalara Ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Nasıroğlu, servislerde tedavileri süren hastalarla ve refakatçilerle sohbet ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hastane yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, sağlık personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve hastane başhekimi Feyat Tunç da yer aldı.