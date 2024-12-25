Nasıroğlu'ndan Ticaret Borsası Ziyareti

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı da yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, Milletvekili Nasıroğlu'na teşekkür etti.