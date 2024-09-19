Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Direniş Tarihinde Darbe - Son Dakika
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Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Direniş Tarihinde Darbe

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını büyük bir darbe olarak tanımladı.

19.09.2024 19:17
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in son saldırılarıyla Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduklarını söyledi.

Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, salı ve çarşamba günleri düzenlenen ve 37 kişinin ölümü ve binlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları değerlendirdi.

İnsanların büyük çoğunluğunun patlamalar sonucu gözünden yaralandığını kaydeden Nasrallah, bu nedenle hastanelerde büyük bir iş yükü oluştuğunu ifade etti.

Patlamaların çoğunun hastaneler, çarşılar, yollar ve evlerde meydana geldiğini kaydeden Nasrallah, bu mekanlarda ise daha çok kadın ve çocukların olduğunu vurguladı.

"İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı." diyen Nasrallah, "İsrail'in salı günkü patlamalarla bir dakikada 4 bin kişiyi öldürmek istediğini, salı ve çarşamba günleri 2 dakika içinde 5 bin kişiyi öldürmek niyetinde olduğunu" kaydetti.

"İsrail'in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." diyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İsrail'in son saldırılarıyla) Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk. Bu İsrail'le mücadele tarihinde de görülmemiş bir saldırı ve büyük bir darbedir."

Nasrallah, İsrail'in teknolojik olarak kendilerinden üstün olduğunu zira NATO ve ABD tarafından desteklendiğini dile getirdi.

"Hedef direniş cephesini yıkmaktı"

Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana açtığı destek cephesinin, İsrail'i çok ciddi etkilediğini ve bu saldırıların da bunun kanıtı olduğunu söyleyen Nasrallah, "Salı ve çarşamba günleri Hizbullah için ağır ve kanlı günlerdi. Bu acı ve büyük darbe bizi yıkmadı ve yıkamayacak. Bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü olacağız." diye konuştu.

Lübnan cephesinin en büyük destek ve baskı cephelerinden biri olduğunu belirten Hizbullah Genel Sekteri, "İsrail, Lübnan cephesini durdurmaya çalıştı. İsrail'in, daha önceki tüm çabalarına rağmen direniş cephesi kapanmadı ve bunun üzerine bu saldırılara başvurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, salı günü kendilerine resmi ve gayrı resmi kanallardan gelen mesajın, saldırıların hedefinin Lübnan cephesinin kapanması ve Lübnan ile Gazze'nin birbirinden ayrılması" olduğunu ifade ederek, "Lübnan cephesi, Gazze'deki saldırılar sona ermediği sürece kapanmayacak. Bunu daha önce de söyledik, bu saldırılardan sonra da söylüyoruz." dedi.

"Savaş sona ermeden kuzeydeki İsrailliler evlerine dönemeyecek"

Tel Aviv yönetiminin, kuzeyden göç eden İsraillileri evlerine geri getirme çabasına da değinen Nasrallah, "İsrailliler kuzeye geri dönemeyecek. Dönmelerinin tek yolu savaşın durmasıdır. Hadi bakalım hodri meydan." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin Lübnan topraklarında bir güvenlik koridoru kurmaktan bahsettiğine ve bunu denerlerse uygun bir cevap alacaklarına dikkati çeken Nasrallah, "Eğer Lübnan topraklarında bir güvenlik koridoru kurarsanız bu koridor sizin için bir pusuya ve cehenneme dönüşecektir." diye konuştu.

İsrail'in bu saldırılarına verecekleri cevapla ilgili de konuşan Nasrallah, "Salı ve çarşamba yaşananların karşılığı zamanını, yerini ve mahiyetini bizim belirleyeceğimiz adil bir kısas olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Direniş Tarihinde Darbe - Son Dakika

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