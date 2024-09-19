Nasrallah: İsrail\'in Saldırısı Savaş Suçudur

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(ANKARA) - Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'da İsrail tarafından çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak yaptığı saldırıyla ilgili, "İsrail 5 bin kişiyi aynı anda öldürmeyi amaçladı. 3 binden fazla kişi yaralandı. Bu bir savaş suçudur. Bunu bir savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'da meydana gelen patlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Nasrallah, "Bu tamamen kasıtlı olarak 5 bin Lübnanlıyı öldürmeyi planlayan bir saldırıdır" dedi. 3 binden fazla kişinin yaralandığına dikkat çeken Nasrallah, "Bu bir savaş suçudur" ifadesini kullandı.

"Bunu bir savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz"

"Bunu bir savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" diye konuşan Nasrallah, saldırıyla ilgili tüm senaryoları gözden geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Tabii ki son bir değerlendirme yapacağız ancak bunun için son bir teyit gerekiyor. Hala soruşturma devam ediyor. Buna göre, üretim, nakliye ve gümrükten geçişe kadar tüm aşamalarıyla detaylı olarak incelenecek ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek seviyede gerçeklere ulaşılacak."

"Net bir sonuca ulaştıktan sonra hareket edeceğiz"

Soruşturmanın ardından net bir sonuca ulaştıktan sonra hareket edeceklerini belirten Nasrallah, "Gerçekçi olmak lazım, bu güvenlik açısından ve insani açıdan tarihte görülmemiş bir saldırıydı" ifadelerini kullandı. Nasrallah, "Uzaktan elektronik cihazların infilak ettirilmesi daha önce görülmemişti. Sert bir darbeydi ama biz savaş halindeyiz ve savaşın doğası bu" dedi.

"Dünyanın teknoloji devleriyle de savaş halindeyiz"

"Düşmanımızın teknolojik olarak üstünlüğünün farkındayız" diye konuşan Nasrallah, sadece İsrail'le değil ABD ve dünyanın teknoloji devleriyle de savaş halinde olduklarını belirtti. Nasrallah konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Salı ve çarşamba günü bizim için karanlık günlerdi, çok ağır günlerdi. Bunlar bizim için sınama günüydü. Bu sınamalardan cesaretle geçeceğiz. Bu darbe bizim inancımızı ya da duruşumuzu kıramayacak. Bu görülmemiş darbe bizi dizlerimize çökertmemiştir ve bunu başaramayacak.

Bu bizim için bir ders oldu ve daha güçlü daha dayanıklı ve daha sağlam olarak geri döneceğiz ve devam edeceğiz."