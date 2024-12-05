Nasuh Mahruki Tahliye Oldu

Güncel

(İSTANBUL) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama kararı verilen AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yle ilgili bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonuçlandı. Mahkeme, ünlü dağcının tutukluluğunun 14. gününde tahliye kararı verdi.

Nasuh Mahruki 20 Kasım'da ifade için gittiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Mahruki'nin belli haklardan mahrum bırakılması da istendi.

26 Aralık'ta yapılacak ilk duruşma beklenirken asliye ceza mahkemesinin tensip kararıyla tutukluluk halinin devamına karar verilen Mahruki'nin avukatlarının bir üst mahkeye yaptığı başvuru sonuçlandı. 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi.