NATO, ARF ile Batı Balkanlara Güç Gönderdi

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NATO'nun yeni kurulan Müttefik Mukabele Gücü'nün (ARF) ilk görevlendirmesinin, Batı Balkan ülkeleri Kosova ve Kuzey Makedonya'ya yapıldığı belirtildi.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Eylül-16 Ekim'de ARF bünyesindeki yaklaşık 50 kişilik bir askeri birliğin Kosova'da konuşlanacağı ve Kuzey Makedonya'da yaklaşık 150 kişilik bir ileri komuta merkezinin kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, görevlendirilen ARF personelinin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) güvenlik gelişmelerine yanıt verme hazırlığını destekleyecek eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği vurgulandı.

NATO'nun Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı sürdürme kararlılığı ve yeteneğine dair güçlü bir mesaj gönderdiğine işaret edilen açıklamada, "NATO müttefikleri ve ortaklarının Kosova'daki kalıcı güvenlik, bölgenin istikrarı ve NATO ile ortak kuvvetlerin güvenliği konusunda endişelerinin artmasını sağlayan, tekrarlayan gerilimler ile koordinasyonsuz eylemler yakından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu konuşlanma, temmuzda kurulan ARF'nin ilk görevlendirilmesini oluşturuyor.