NATO Avrupa Komutanı Grynkewich, AB'yi NATO'yla rekabet konusunda uyardı - Son Dakika
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NATO Avrupa Komutanı Grynkewich, AB'yi NATO'yla rekabet konusunda uyardı

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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'nin üye ülkelerle kuracağı savunma yapısının NATO'yla rekabet etmemesi ve tamamlayıcı olması gerektiğini belirtti. Brüksel'deki toplantıda teçhizatta menşe odaklı tercihlerin rakiplere yarayacağı uyarısı yaptı.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich, "Avrupa Savunma Birliği" fikrine ilişkin bazı Avrupalı liderlerle görüşme yaptığını belirterek Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeleriyle oluşturduğu herhangi bir yapının NATO ile rekabet halinde olmaması gerektiğini söyledi.

Grynkewich, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE) ve NATO Parlamenter Asamblesi ile İlişkiler Delegasyonu'nun Brüksel'deki ortak toplantısında milletvekillerine hitap etti.

Küresel güvenlik ortamının istikrarsız ve karmaşık olduğunu, bu durumun ilerleyen birkaç yıl içinde daha da karmaşıklaşacağını ifade eden Grynkewich, NATO'nun istihbarat paylaşımı ve koordinasyon mekanizmalarının her gün güçlendiğini, hibrit tehditlere gerekli karşılığın verildiğini söyledi.

Grynkewich, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, yüzlerce şirketin stratejik hava nakliyesi, gözetleme, keşif faaliyetleri gibi alanlarda toplam değeri 50 milyar avroyu aşan çok sayıda anlaşmaya imza attığını hatırlattı.

"Made in NATO" ve belirli stratejik sektörlerde kamu alımları ve destek programlarında AB menşeli ürünlere öncelik verilmesini öngören "Made in EU" girişimlerine dikkati çeken Grynkewich, "Bu durum Amerikalı, Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk firmalar için büyük önem taşıyor. Kanaatimce bu, AB ile NATO arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gereken bir alan." dedi.

Grynkewich, NATO'nun rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünün korunması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu nedenle, söz konusu üstünlüğü korumak adına, askeri teçhizatın nerede üretildiğine dair tercihlerin katı kurallara bağlanmasına karşı uyarıda bulunmak istiyorum. Bir teçhizatın muharebe alanındaki performansından ziyade nerede üretildiğine odaklanmak yalnızca rakiplerimizin işine yarar. Dolayısıyla nihai hedefimiz, üniformalı personelimiz için en iyi teçhizatın tedariki konusunda AB ve NATO'nun uyum içinde hareket etmesini sağlamak olmalıdır."

"Avrupa Savunma Birliği" fikrine ilişkin bazı Avrupalı liderlerle görüşme yaptığını belirten Grynkewich, "AB üye devletleriyle birlikte ne yaparsa yapsın ve nasıl bir yapı oluşturursa oluştursun, bu, NATO ile rekabet halinde olmamalıdır. Bu, AB'nin, NATO'nun mücadeleye kattığı değere tamamlayıcı nitelikte olması gerekir. İki ayrı yapının olması son derece maliyetli olurdu ve elimizdeki sınırlı kaynakları zorlayabilirdi." değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: AA
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