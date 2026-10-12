NATO Avrupa Komutanı Grynkewich, saldırı olursa bu gece savaşmaya hazırız dedi - Son Dakika
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NATO Avrupa Komutanı Grynkewich, saldırı olursa bu gece savaşmaya hazırız dedi

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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu 2026'da 'zafer teorisini' açıkladı; teori 32 müttefik tarafından kabul edildi. Saldırıyı engelleme, etkisini kırma ve saldırı sürerse saldırgan kuvvetleri etkisiz hale getirme hedefleniyor.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich, herhangi bir saldırıyı "engelleme, etkisini kırma ve saldırı sona ermezse saldırıyı gerçekleştiren kuvvetleri etkisiz hale getirmeyi" öngören yeni "zafer teorisi"ni açıkladı.

Grynkewich, "Varşova Güvenlik Forumu 2026"da konuştu.

NATO'nun barışı korumak amacıyla oluşturulmuş savunma odaklı bir ittifak olduğunun altını çizen Grynkewich, "Bu nedenle halkımızı korumanın ve topraklarımızı savunmanın ötesinde herhangi bir planımız, niyetimiz veya hedefimiz bulunmuyor. Ancak savunma odaklı yapımız, zayıflık ya da kararlılık eksikliği olarak algılanmamalı." diye konuştu.

Grynkewich, NATO'nun ortak gücü sayesinde saldırıları caydırmayı ve barışı korumayı amaçladığını belirterek, "Ancak herhangi biri bize saldıracak kadar akılsız davranırsa, savaşırız. Saldırıyı durdurur ve karşı tarafın hedeflerine ulaşmasını engelleriz. Kısacası, herhangi bir müttefike yönelik her türlü saldırının tamamen sonuçsuz kalmasını sağlarız." ifadelerini kullandı.

Bunu gerçekleştirmek için 32 müttefikin "zafer teorisi"ni kabul ettiğini aktaran Grynkewich, halihazırda yakın zamanda bir çatışma öngörmediklerini dile getirdi.

Grynkewich, "Ancak çatışmaları caydırmak, savaşa hazır olmayı da gerektiriyor. Hazırlıklı olmak ise yalnızca muhtemel olanlara değil, gerçekleşmesi mümkün olan senaryolara karşı da plan yapmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İttifakın çatışmaya hazırlıksız yakalanma ihtimali düşük"

NATO'nun temel güçlerinden birinin karar alma konusunda üstünlüğü olduğunu kaydeden Grynkewich, çok kaynaklı istihbarat toplama unsurlarının sağladığı büyük miktardaki veriler sayesinde, gelişmiş ve katmanlı istihbarat sistemleriyle ittifakın çevresindeki durumu algıladığını ve gözlemlediğini vurguladı.

Grynkewich, bu verilerin gelişmiş algoritmalar kullanılarak anlamlı sonuçlara dönüştürüldüğünü ve kritik değerlendirmeler yapıldığını ifade ederek, bunun sonucunda stratejik ve operasyonel ortam hakkında derinlemesine bir anlayış elde edildiğini bildirdi.

"Bu, ittifakın hazırlıksız yakalanma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor." diyen Grynkewich, temel hedeflerinin saldırıları caydırmak olduğunu söyledi.

Grynkewich, bu görevi yerine getirmeye yardımcı olmak amacıyla "zafer teorisi"ni geliştirdiklerini belirterek, "Zafer teorimiz, caydırıcılık ve savunma alanlarında nasıl başarıya ulaşacağımıza ilişkin ortak bir vizyon sunuyor." dedi.

"Engelle, etkisini kır ve etkisiz hale getir"

"Zafer teorisi" kapsamında ilk olarak saldırının engellendiğini aktaran Grynkewich, saldırının devam etmesi halinde etkisinin kırıldığını ve düşmanın ilerlemesinin önlendiğini ifade etti.

Grynkewich, bir sonraki noktada ise gerekirse düşman kuvvetlerini ve ittifaka karşı konuşlandırılan operasyonel savaş sistemini etkisiz hale getireceklerini anlattı.

Rakibe stratejik bir yenilgi yaşatmayı hedeflemediklerine değinen Grynkewich, şunları söyledi:

"Amacımız yalnızca herhangi bir saldırıyı durdurmak ve karşı tarafın topraklarımızı ele geçirip elinde tutmasını engellemek. Bunu başarmak, bize karşı kullanılan kuvvetlerin taktik ve operasyonel düzeyde yenilgiye uğratılmasını gerektiriyor, ancak daha fazlasını değil. Bize saldıran savaş sistemini, saldırısını sürdüremeyecek hale getirmek için etkisizleştiriyoruz."

Grynkewich, gerilimi tırmandırma gibi bir amaçları da bulunmadığının altını çizerek, gerilimin tırmanması durumunda sorumluluğun tamamen saldırgana ait olacağını ve bunun tüm ahlaki, siyasi ve stratejik yükünü yalnızca onların taşıyacağını vurguladı.

"Saldırı olması halinde bu gece savaşmaya hazırız"

İttifak genelinde "zafer teorisini" operasyonel hale getirmek ve kuvvetlerin hazırlık düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için adımlar attıklarını bildiren Grynkewich, "Bir saldırı olması halinde bu gece savaşmaya hazırız. Ancak rehavete kapılmıyoruz. Her gün hazırlık yapmaya ve tatbikatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın bugünden, ertesi gün de yarından daha hazır olacağız." mesajını verdi.

Grynkewich, "Bugün anlattığım zafer teorisi, umarım hiçbir zaman vermek zorunda kalmayacağım emirleri vermemi gerektirebilir. İttifakımız barışı korumak için var. Ancak hiçbir şüpheye yer bırakmayalım, savaş çıkması halinde saldırıyı engelleyecek, etkisini kıracak ve saldırı sona ermezse saldırganlığı gerçekleştiren kuvvetleri etkisiz hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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