NATO\'dan İHA Karşıtı Eğitim

(ANKARA) - NATO Hava Komutanlığı, İtalyan ve Türk savaş uçaklarının 19 Ağustos'ta Baltıklar üzerinde İHA karşıtı eğitim gerçekleştirdiğini bildirdi. Eğitim, NATO Esnek Caydırıcılık Seçeneği (FDO) etkinliği kapsamında düzenlendi.

NATO Hava Komutanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Ağustos'ta, İtalyan ve Türk savaş uçakları, Litvanya ve Estonya'da konuşlandırılmış olarak, NATO Esnek Caydırıcılık Seçeneği etkinliği sırasında Baltıklar üzerinde insansız hava aracı karşıtı eğitim gerçekleştirdi. Mürettebatlar, Litvanya tarafından sağlanan hedef insansız hava araçlarını engelleme pratiği yaptı; Alman A-400M yakıt ikmal uçağı ve NATO AWACS tarafından desteklendi. NATO'nun Hava Savunma çerçevesi, tüm alanlarda NATO topraklarını ve hava sahasını sürekli olarak korur."