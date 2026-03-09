NATO'dan Türkiye'ye Füze Engellendi - Son Dakika
NATO'dan Türkiye'ye Füze Engellendi

NATO\'dan Türkiye\'ye Füze Engellendi
09.03.2026 18:09
NATO, Türkiye'ye yönelen bir füzeyi engellediğini açıkladı.

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'ye doğru yönelen bir füzenin engellendiğini bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO, Türkiye'ye doğru giden bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel NATO'dan Türkiye'ye Füze Engellendi

18:18
