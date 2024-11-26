NATO'dan Ukrayna'ya Destek Çağrısı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunurken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de bu ülkedeki gelişmeler karşısında İttifak'ın ortak bir füze savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, göreve gelmesi sonrasında müttefik ülkelere yaptığı ziyaretler kapsamında Türkiye'nin ardından Yunanistan'ı ziyaret etti.

Rutte, başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Rutte, Yunanistan'ın büyüyen savunma sanayisiyle İttifak için önemine işaret etti.

Rutte, Yunanistan'ın Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinden itibaren destek veren müttefikler arasında yer alması, Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşması imzalaması, Ukraynalı pilotlar ve teknisyenler için F 16 eğitimlerinin hızlandırılmasına yardımcı olması gibi girişimlerini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Tüm bunların Ukrayna'daki savaş bağlamında giderek daha tehlikeli bir hal alan güvenlik ortamında elzem olduğuna işaret eden Rutte, " Rusya, savunma sanayi için Kuzey Kore silahlarını ve birliklerini, İran insansız hava araçlarını ve Çin'in çift amaçlı (hem sivil hem askeri maksatla kullanılabilecek) mallarına başvuruyor. Bu, savaşın tehlikeli bir şekilde genişlemesidir ve küresel barış ile güvenliğe yönelik bir tehdittir." diye konuştu.

Rutte, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayarak, " Washington'daki NATO zirvesinde verilen taahhütleri yerine getirmemiz ve kritik hava savunma sistemlerini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Genel Sekreter, "Savunma yatırımlarını ve üretimini artırarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Miçotakis'ten ortak füze savunma sistemi çağrısı

Miçotakis de basın toplantısındaki konuşmasında, görüşmede uluslararası gündemin önemli konularının, NATO'nun stratejik önceliklerinin, Yunanistan'ın bölgedeki rolünün, Orta Doğu'daki trajik gelişmelerin ve Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.

Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuç vermesini dilediğini söyleyen Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğinin de devam ettiğini belirtti.

Miçotakis, tüm NATO üyesi ülkelerin temel önceliklerinden birinin toplu savunma gücünün güçlendirilmesi gereksinimi olduğunu ifade ederek, bunun için güçlü bir savunma sanayine ve güçlü yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) içinde de çoğu kez NATO ile daha işlevsel bir işbirliği ihtiyacının gündeme geldiğini belirten Miçotakis, böylesi bir işbirliğinin İttifakın Avrupa kanadını güçlendireceğini dile getirdi.

Miçotakis, Yunanistan'ın, Brüksel'e, AB savunmasını güçlendirme amacıyla, savunmaya yatırım yapmak isteyen üye ülkelere kaynak bulunması yönünde önerilerde bulunduğunu belirterek, "Ukrayna'daki gelişmelerden sonra ortak bir füze savunma sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. Bu, NATO'nun kıtamızdaki rolünü güçlendirecek ve tamamlayacak bir inisiyatif olacaktır. Bu ihtiyacın nasıl pratiğe dönüştürüleceğini konuşma zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rutte ile görüşmesinde, karşı karşıya kalınan karmaşık uluslararası sorunlar için müttefikler arasında işbirliği köprüleri kurulması fikrinde mutabık kaldıklarını aktaran Miçotakis, işbirliği ile hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağına işaret etti.

Rutte'nin Dışişleri Bakanı Yerapetritis ve Savunma Bakanı Dendias ile temasları

Rutte, Miçotakis ile görüşmesinden önce de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Dendias, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler, AB - NATO ilişkileri, Yunanistan'ın bölgedeki NATO ülkeleriyle ilişkileri, bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri, savunma sanayindeki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinde Yunanistan'ın rolü gibi konuların ele alındığını kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise Yerapetritis-Rutte görüşmesinde Ukrayna, AB-NATO işbirliği, Orta Doğu, Güney Afrika gibi konuların masaya yatırıldığı belirtildi.