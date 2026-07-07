NATO'dan Yeni Savunma Projeleri Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO'dan Yeni Savunma Projeleri Duyurusu

07.07.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shekerinska, NATO'nun uzay, taarruz ve hava savunma projelerini tanıttı, müttefikler harcamalarını artırıyor.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, NATO'nun yeni projeleri konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirterek, "Müttefiklerimiz, ek savunma harcamalarını etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Bunu, çok çeşitli ve gerçekten kritik alanlarda yetkinlik sağlamak amacıyla yaptığımız etkileyici bir dizi duyuru ve sözleşme aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Shekerinska, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda NATO'nun "Uzay ve Gözetleme", "Taarruz Kabiliyetleri" ve "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanlarındaki yeni projelerine dair konuştu.

NATO'nun "Uzay ve Gözetleme" alanındaki projelerini tanıtan Shekerinska, "Bu, kritik altyapımızın bir parçası, ancak aynı zamanda güvenliğimiz için de hayati öneme sahip. Uzay tabanlı yetkinlikler olmadan ordularımız bugün düzgün bir şekilde işlev göremezdi. Uzay teknolojisi daha uygun maliyetli hale gelmiş, fırlatma maliyetleri ise önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak, giderek daha fazla ülke kendi uydu ağlarına yatırım yapmaktadır." diye konuştu.

Shekerinska, "Halo" adlı bir uydu grubunun geliştirilmesini araştırmak üzere bir proje başlatıldığını duyurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, müttefiklerin uzay operasyonlarında yeni bir sayfa açıyor. Dolayısıyla bu yeni model, tek bir ülkenin uydu filolarının maliyet, zaman ve kapsama alanındaki sınırlamalarını aşarak, özellikle yüksek hızlı iletişim, istihbarat ve füze takibi alanlarında büyük fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzay tabanlı istihbarat alanındaki girişime ilişkin de bilgi veren Shekerinska, "Bu, 'Uzaydan İttifak Sürekliliği Gözetimi (APSS)' adlı projedir. Bu girişim iki yıl önce Washington Zirvesi'nde başlatılmıştı ve bugün İspanya, bu girişime katılan 19. ülke olacak." dedi.

Shekerinska, Türkiye'nin iki yeni yüksek çözünürlüklü uydunun geliştirilmesine yönelik planına değinerek, şunları söyledi:

"Bu uydular, sözleşme bedeli ile TUBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından burada, Türkiye'de inşa edilecek. Türkiye ayrıca, ASELSAN ile alçak yörünge uyduları ve askeri iletişim sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, 'Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunması' kapsamında erken uyarı radar sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için sözleşmeler imzalamıştır. Bu sistemler, Türkiye'nin savaş alanında bağlantısını sürdürme kabiliyetini ve tespit ile erken uyarı yeteneklerini artıracaktır."

Shekerinska, acil bir durumda yedek bir uyduyu yörüngeye fırlatmak için kullanılacak fırlatma şirketleri ve uzay limanlarından oluşan bir ağ oluşturmayı amaçlayan "Starlift Girişimi" üzerinde çalışıldığını da belirtti.

"Bu girişimler, üretimimizin gerçekten önemli ölçüde artırılmasını sağlayacak"

NATO'nun "Taarruz Kabiliyetleri" alanındaki projelere değinen Shekerinska, düşük maliyetli seyir ve balistik füzeleri büyük ölçekte geliştirmek ve tedarik etmek amacıyla oluşturulan "Yer Tabanlı Hassas Vuruş Projesi"ni tanıttı.

Shekerinska, bir başka girişim olan mühimmat prototipinin geliştirilmesine ilişkin, "Ev sahibi ülke Türkiye de, önemli sayıda ATMACA yer tabanlı uzun menzilli seyir füzesi tedarik etme taahhüdünde bulunmuştur." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, "Bu girişimler, üretimimizin gerçekten önemli ölçüde artırılmasını ve silahlı kuvvetlerimizin güvenliğimizi sağlamak için gereken her şeye sahip olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"(Hava savunma sistemleri) Tüm bunlar, hava sahamızı güvende tutmak ve caydırıcılık ile savunma gücümüzün inandırıcılığını korumak için gerekli"

NATO'nun "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanındaki projelerine değinen Shekerinska, bu sistemleri NATO'nun "savunma hattının ön cephesi" şeklinde tanımlayarak, şunları söyledi:

"Son aylarda Rus insansız hava araçları ve Rus uçakları tarafından hava sahasının defalarca ihlal edildiğine tanık olduk. Ayrıca NATO, İran'dan müttefikimiz Türkiye'ye doğru fırlatılan balistik füzeleri başarıyla önledi. Sonuç olarak, hepimizin güvenliğini sağlamak için bunlara daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Shekerinska, "Bunu daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek ve en yeni teknolojileri yeteneklerimize entegre etmek için, tüm kaynaklarımızı bir araya getirerek bu çalışmaları birlikte yürütmeliyiz. Tüm bunlar, hava sahamızı güvende tutmak ve caydırıcılık ile savunma gücümüzün inandırıcılığını korumak için gerekli." dedi.

Söz konusu projeler konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirten Shekerinska, "Müttefiklerimiz, ek savunma harcamalarını etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Bunu, çok çeşitli ve gerçekten kritik alanlarda yetkinlik sağlamak amacıyla yaptığımız etkileyici bir dizi duyuru ve sözleşme aracılığıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Shekerinska'nın NATO'nun "Uzay ve Gözetleme", "Taarruz Kabiliyetleri" ile "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanlarındaki yeni projelerini tanıtmasının ardından toplu imza töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Güncel, Uzay, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Yeni Savunma Projeleri Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO’ya hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
Yürekleri ısıtan anlar Yaralı kadın için seferber oldular Yürekleri ısıtan anlar! Yaralı kadın için seferber oldular
Başkan Aziz Yıldırım’dan Greenwood transferi için bomba talimat Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

13:51
ABD Başkanı Trump’ı taşıyan uçak Ankara’ya indi
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya indi
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:53
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 13:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: NATO'dan Yeni Savunma Projeleri Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.