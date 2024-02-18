NATO Genel Sekreteri, Çin\'in Navalnıy\'in ölümüne tepkisiz kalmasına tepki gösterdi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'in cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili, ülkenin "iç işi" olduğu gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınan Çin'e tepki gösterdi.

Stoltenberg, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2024) katılmak için bulunduğu Almanya'da gazetecilere, Çin-Rusya ilişkileri ve Navalnıy olayına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in, Rus muhalifin, 16 Ocak'ta Rusya'nın Arktik bölgesinde tutulduğu hapishanede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalmasını eleştiren Stoltenberg, "Elimizde, Çin Dışişleri Bakanlığının, Navalnıy'in ölümünün Rusya'nın 'iç işi' olduğuna dair açıklaması var. Hayır, bu Rusya'nın 'iç işi' değil. Herkes biliyor ki bu ölüm, Moskova'daki otoriter rejimin bir sonucu." dedi.

Stoltenberg, Navalnıy'in Rus rejimi tarafından haksız şekilde tutuklandığını, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı gelmeye cüret ettiği için acımasızca zehirlenerek ölüme mahkum edildiğini savundu.

Pekin'in Navalnıy'in ölümüne verdiği tepkinin, Çin'in, müttefiki Rusya'ya Ukrayna ile savaşında verdiği sessiz desteğin parçası olduğunu ve bunun küresel sonuçları olacağını ileri süren Stoltenberg, "Pekin, Ukrayna'daki savaşı yakından izliyor. Bugün Ukrayna'da olan yarın Asya'da olabilir. Putin Ukrayna'da ne kadar başarılı olursa, (Çin Devlet Başkanı) Şi'nin Tayvan'da güç kullanma olasılığı o kadar artacaktır." ifadelerini kullandı.

AFP haber ajansı, 17 Ocak'ta yayımladığı haberde, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne, Navalnıy'in ölümüne ilişkin ilettikleri soruya, "Bu Rusya'nın iç işidir, yorum yapmayacağım." yanıtı aldıklarını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde konuya dair açıklama yayınlamazken, Sözcü'nün haberdeki ifadeleri ülke basınında yer bulmamıştı.