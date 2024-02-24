NATO Genel Sekreteri: Ukrayna, zamanı geldiğinde NATO\'nun üyesi olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü yineleyerek bu ülkenin, zamanı geldiğinde NATO'nun üyesi olacağını söyledi.
Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde X hesabından görüntülü mesaj paylaştı.
"Savaş alanındaki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi. Barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok." diyen Stoltenberg, buna karşın Ukrayna'nın, Rusya'yı, ele geçirdiği toprakların yarısından, Karadeniz'in büyük kısmından geri püskürttüğünü belirtti.
Stoltenberg, bu durumda, NATO müttefiklerinin askeri ve ekonomik desteğinin önemli rol oynadığını dile getirerek, geçen haftalar içerisinde müttefiklerin milyarlarca dolar değerinde yeni yardım paketleri açıkladıklarını, bunların topçu mühimmatı, hava savunması ve savaş botları gibi temel yeteneklerin yanı sıra F-16 ekipmanı ve yedek parçaları, insansız hava araçları ve mayın temizleme ekipmanlarını da içerdiğini anımsattı.
Putin'in bu savaşı NATO'nun önünü kesmek, Ukrayna'nın üyeliğini engellemek için başlattığını ifade eden Stoltenberg, aksine Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.
Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artırdıklarını, bu hedefle yakında Polonya'da Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'nin açılacağını söyledi.
NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir." dedi.
NATO-Ukrayna Konseyi'nin mesajı
NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planına tam destek verildiği belirtildi.
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