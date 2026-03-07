NATO Genelkurmay Başkanları Video Toplantısı

(ANKARA)-NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alexus G. Grynkewich ve NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının da toplantıya katıldığı ifade edildi.