NATO: İran Avrupa için tehdit

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın Avrupa için de tehdit oluşturduğunu belirterek, İran lideri Ayetullah Hamaney'in ölmesinin, nükleer ve balistik kapasitenin zayıflatılmasının iyi gelişmeler olduğunu değerlendirdi.

Rutte, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Rutte, NATO'nun bu gelişmelerin dışında konumlandığını söyledi.

"Ancak yine de burada neler olup bittiğini tamamen açıklığa kavuşturalım." ifadesini kullanan Rutte, sözlerine şöyle devam etti:"

"İran, nükleer ve balistik füze yeteneğine sahip olmaya çok yakın ve bu durum sadece Orta Doğu bölgesi için değil, İsrail için de varoluşsal bir tehdit oluştururken, ayrıca (İran) Avrupa'da bizler için de tehdit oluşturuyor. Ayrıca kaos ihracatçısı olan İran'ın, on yıllardır terör saldırılarından ve suikast girişimlerinden sorumlu olduğunu biliyoruz. Kendi ülkemdeki deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, İran diasporasının üyeleri İran rejiminin tehdidi altında."

NATO'nun 360 derece yaklaşımıyla İttifakı koruyacağı teminatını veren Rutte, "Hamaney'in gitmesi, nükleer ve balistik kapasitenin zayıflatılmasıyla hepimizin daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Rutte ayrıca "Avrupa'da yaygın bir destek hissediyorum. Hafta sonu ve bu haftanın başlarında birçok liderle telefonda görüştüm ve nükleer kapasitenin, balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılmasının ve ayrıca Hamaney'in gitmesinin NATO'daki birçok meslektaşım tarafından alkışlandığını açıkça hissettim." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.