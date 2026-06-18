NATO Savunma Bakanları Toplandı - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları Toplandı

18.06.2026 11:17
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NATO bakanları, Ankara Zirvesi hazırlıkları ve savunma kapasitesini güçlendirmeyi görüştü.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarını ve İttifakın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımları ele almak üzere bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, "Bu toplantı, üç hafta sonra Ankara'da düzenlenecek zirvemiz öncesindeki son önemli aşamadır." dedi.

Rutte, bugünkü toplantıda bakanların, Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın, İttifakın güvenliğini daha dengeli ve güçlü hale getirmek amacıyla konvansiyonel savunma konusunda nasıl daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini ele alacaklarını söyledi.

Genel Sekreter, müttefiklerin, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) daha büyük kısmını savunmaya ayırma ve bu artan harcamaları muharebeye hazır kuvvetler ile savunma kabiliyetlerine dönüştürmeleri konusunda şimdiden etkileyici ilerlemeler görüldüğünü vurguladı.

Toplantıda ayrıca Avrupa dışında olan ancak İttifakın güvenliğini doğrudan etkileyen konuları da görüşeceklerini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:

"Müttefikler uzun süredir İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Bugün ise ABD'nin attığı adımlar sonucunda İran'ın bu hedefe geçmişte uzun zamandır olmadığı kadar uzak olduğu görülüyor. Hepimiz ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından ortaya çıkan barış ihtimalinden memnuniyet duyuyoruz."

Rutte, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi konusunda müttefiklerin uluslararası çabalara katkılarını da masaya yatıracaklarını belirterek, toplantı kapsamında Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun da toplanacağını ve yeni destek taahhütlerinin açıklanacağını söyledi.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Toplandı - Son Dakika

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