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- NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

Stoltenberg: "NATO Savunma Bakanları, savunmamızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ele almak üzere bir araya gelecek"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de bugün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı kapı önü açıklamasında, "NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği ve caydırıcılığımız ile savunmamızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ele almak üzere bir araya gelecek" dedi.

NATO Savunma Bakanları bugün Belçika'da bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkent Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen toplantı öncesi kapı önünde basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO Savunma Bakanları Ukrayna'ya verdiğimiz desteği ve caydırıcılığımız ile savunmamızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ele almak üzere bir araya geldi" dedi.

"Müttefikler savunmaya 280 milyar ABD dolar harcamakta"

Savunma planlarını gerçekleştirebilmek için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Doğru yoldayız. Çünkü savunma yatırımları söz konusu olduğunda artık tarihi rakamlara sahibiz. Geçen yıl Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamalarında yüzde 11'lik reel bir artış gördük. Bu yıl 18 müttefikin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sı yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Avrupalı müttefikler birlikte savunmaya 280 milyar ABD doları harcamakta. Bu da toplam GSYİH'lerin yüzde 2'sine tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Hala kat etmeleri gereken bir yolun olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Geçen yıl Vilnius'taki zirvemizde tüm müttefikler GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcama sözü verdiler ve yüzde 2 asgari orandır" şeklinde konuştu.

NATO Ukrayna Konseyi toplantısına başkanlık edeceğini ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna'ya verdiğimiz desteği nasıl sürdürebileceğimizi ele alacağız. Desteğimizin savaş alanına her geçen gün fark getirdiğini görüyoruz. Daha dün Ukraynalılar bir Rus donanma gemisini vurmayı başardılar ve bu da Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus hatlarının gerisinde derin saldırılar gerçekleştirme konusundaki beceri ve yetkinliğini ortaya koyuyor" dedi.

"AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını memnuniyetle karşılıyorum"

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah, malzeme ve mühimmatı almasını sağlamak için üretimi arttırmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO Müttefikleri savunma yatırım planını kabul etmemizden bu yana geçen ay içinde transatlantik savunma sanayinin farklı bölümlerinden daha fazla sipariş için 10 milyar euroluk sözleşmeler üzerinde anlaştılar ve imzaladılar" diye konuştu.

NATO Müttefiklerinin daha fazla destek, daha fazla hava savunması ve daha fazla mühimmat sağlamasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, "Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya desteğin devamını öngören bir paketi kabul etmesini bekliyorum. Çünkü Ukrayna'yı desteklemek hayırseverlik değildir. Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yaptığımız bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl savunma harcamalarında eşi benzeri görülmemiş bir artış gördük"

Basına yaptığı açıklamaların ardından toplantıya geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşmasında, "Bugün, yeni planlar, iyileştirilmiş komuta ve kontrol, modernize edilmiş lojistik ve güçlendirilmiş hava ve füze savunması ile caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha da güçlendirmek üzere geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnius Zirvesi'nde alınan kararları ileriye taşıyacağız" dedi.

Savunma sanayi kapasitesini de ele alacaklarını söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'nın ve bizim güvenliğimiz için ihtiyaç duyulan silah ve mühimmat üretimini arttırıyoruz. Tüm bunlar daha fazla yatırım yapmamızı gerektirdi ve iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupalı müttefiklerde ve Kanada'da savunma harcamalarında eşi benzeri görülmemiş bir artış gördük. Bu yıl ise rekor sayıda müttefikimiz savunmaya yüzde 2 veya daha fazla harcama yapıyor" şeklinde konuştu.