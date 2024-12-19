NATO: Savunma Harcamaları Artmalı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcaması gerektiğini ifade etti.

Rutte, Bulgaristan ziyareti kapsamında ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Ivan Kondov ve Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bulgaristan'ın GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırdığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, "Bu sadece Bulgaristan'ı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda İttifak'ın tamamını güçlendiriyor." dedi.

Rutte, tüm müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirterek, "Tüm ülkeler ulusal bütçelerinde açıklarla karşı karşıyadır ancak savunma harcamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmamız çok önemli. Bunun yüzde 2'den bile yüksek olması gerektiğini söyleyebilirim. Daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'ın Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteklerine de değinen Rutte, "Bulgaristan da Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunmasına yardımcı oluyor. Ukrayna'nın bir gün güçlü bir konumda barış anlaşması görüşmelerine başlayabilmesine yardımcı olmak için yaptığınız büyük katkıdan dolayı size teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.