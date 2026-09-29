NATO Sözcüsü Hart, Rusya'nın belgesine yanıtta nükleer dahil güç tehdidini kınadı - Son Dakika
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NATO Sözcüsü Hart, Rusya'nın belgesine yanıtta nükleer dahil güç tehdidini kınadı

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NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın İttifak'a ilettiği gayriresmi belgeye verilen yanıtta nükleer dahil güç kullanma tehdidinin kınandığını bildirdi. Hart, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı bitirme çağrısı yaparak hibrit taktiklerin Ukrayna'ya desteği caydırmayacağını söyledi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın İttifak'a gayriresmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta, nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil, güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi.

Hart, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO'ya bir gayri resmi belge (non-paper) ilettiğini ve bizim de buna yanıt gönderdiğimizi teyit edebilirim." bilgisini paylaştı.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu, faaliyet ve tatbikatlarının Rusya'nın herhangi bir bölgesi için risk teşkil etmediğinin yanıtta belirtildiğini aktaran Hart, "Nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil, güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hart, Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çağrısında bulunarak, "Rusya'nın hibrit taktiklere başvurması bir çaresizlik işaretidir. Ancak bu, Ukrayna'ya verdiğimiz destekten bizi vazgeçirmeyecek. Müttefik topraklarının her karışını savunmak için gereken kapasiteye sahibiz ve her türlü tehdide karşı koyabilecek kadar güçlü, hazır ve muktedir olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de son dönemde Rusya'nın hibrit faaliyetlerinin, İttifak ülkelerini Ukrayna'ya destekten caydırmayı amaçladığını vurgulamış, NATO'nun bu tür tehditlere karşı gerekli yanıt seçeneklerine sahip olduğunu söylemişti.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich ise geçen hafta müttefikler arasında istihbarat paylaşımının Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen sabotaj, siber saldırı ve diğer hibrit tehditler nedeniyle artırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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