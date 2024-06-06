NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'ya askeri kuvvet konuşlandırma planımız yok - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'ya askeri kuvvet konuşlandırma planımız yok

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna\'ya askeri kuvvet konuşlandırma planımız yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını tekrarladı. Stoltenberg, Finlandiya'ya yaptığı ziyarette, Ukrayna'ya asker gönderme fikrine ilişkin soruya, müttefiklerin Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağladığını belirtti ve NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırmak gibi bir planının olmadığını vurguladı. Stoltenberg, Rusya'nın NATO üyelerine saldırma tehdidinin bulunmadığını ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

06.06.2024 16:47
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını yineledi.

Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasından sonra bu ülkeye ilk kez yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın öncülük ettiği ve bazı müttefik ülkelerin desteklediği "Ukrayna'ya asker gönderme" fikrine ilişkin soruya Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağlamaktadır. NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırmak gibi bir planı yok. Ukrayna'ya vereceğimiz destek için nasıl daha güçlü ve kurumsal bir çerçeve oluşturabileceğimize ve Ukrayna'nın gerektiği sürece yanında olmamızı sağlayacak uzun vadeli bir mali taahhüdü nasıl tesis edip kabul edebileceğimize odaklanıyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Stubb da ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planının olmadığını dile getirerek "Elbette müttefiklerimizle Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz mali, askeri ya da mühimmat temelli çeşitli seçenekler hakkında görüşüyoruz." dedi.

"Ufukta savaş yok" mesajı

Ukrayna'nın hava savunması başta olmak üzere askeri destek ihtiyacına işaret eden Stoltenberg, "Geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasında bazı boşluklar, bazı gecikmeler gördük. Bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırma tehdidinin bulunmadığını belirterek "Bir sonraki savaş için bir tür geri sayım olduğu düşüncesi yanlıştır. Biz bunun olmasını engellemek için varız. Bunu 75 yıldır yapıyoruz. Bunu en az 75 yıl daha yapacağız." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, bunun mümkün olması için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'ya askeri kuvvet konuşlandırma planımız yok - Son Dakika

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