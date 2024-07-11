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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tepiyor. Aksine, NATO üyeleri desteklerini arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ve Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın "geri çevrilemez" bir yola giren NATO üyeliğini destekleyeceğini ifade etti.

Ukrayna'nın uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkı bulunduğunun altını çizen Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin de Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını çatışmaya dahil olmadan destekleme hakkı var." diye konuştu.

Stoltenberg, meşru müdafaa hakkı uyarınca Ukrayna'nın "saldırgan olan Rusya'da" askeri hedefleri vurma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Üye ülkelerin Ukrayna'ya gönderdikleri silahların kullanımına ilişkin uyguladıkları kısıtlamaları azalttıklarını bildiren Stoltenberg, bunun da Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedefleri vurmasının önünü açtığını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın farklı girişimlerle NATO üyelerini Ukrayna'ya destekleri nedeniyle yıldırmaya çalıştığını belirterek, "Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tepiyor. Aksine, NATO üyeleri desteklerini arttırıyor." bilgisini paylaştı.

"Toprağımızı işgal eden Rusya, canımızı almak isteyen Rusya"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise kazanabilmek için silah desteği sağlayan ülkelerden "tüm kısıtlamaları" kaldırmalarını istedi.

"Toprağımızı işgal eden Rusya, canımızı almak isteyen Rusya." diyen Zelenskiy, Moskova'nın esasen diğer ülkelere neler yapabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Zelenskiy, "Tüm ortaklarımızla birliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Rusya'nın saldırgan savaşları normalleştirmesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna'nın somut kazanımlar elde ettiğini bildiren Zelenskiy, bu kararların Ukrayna halkı ve çocukları için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zelenskiy, bugün ise üye ülkelerle "Ukrayna Sözleşmesi"ni imzalayacaklarını, bunun Ukrayna'nın güvenlik mimarisi için önemli olduğunu dile getirdi.

NATO üyeliğine daha da yaklaştıklarını belirten Zelenskiy, üye olmak için gerekli olan tüm adımları atacaklarını vurguladı.

NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplandı

NATO Zirvesi kapsamında üyeler, Zelenskiy'nin de katılımıyla liderler düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi'ni topladı.

Oturum başlangıcında kısa bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'nın kazanması için temelleri oluşturuyoruz." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna için çok kapsamlı bir yardım paketi kabul ettiklerini anımsatarak, bugün ilave kararlar alınacağını ifade etti.

Bu kararların NATO'nun desteğini açık bir şekilde ortaya koyacağını ifade eden Stoltenberg, aynı zamanda Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu teyit edeceğini bildirdi.