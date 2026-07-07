NATO ve AB Liderlerinden Birlik Mesajı - Son Dakika
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NATO ve AB Liderlerinden Birlik Mesajı

07.07.2026 18:15
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NATO ve AB liderleri, Ankara'daki zirvede güçlü Avrupa ve NATO vurgusu yaptı, birlik çağrısı yaptılar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO ve AB arasında birlik mesajı verdi.

Rutte, von der Leyen ve Costa, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mark Rutte, yaptığı konuşmada, NATO için dayanıklılık, altyapı ve savunma sanayinin yanı sıra paranın da önemli olduğunu ve AB'nin bunu taahhüt etmekte son derece başarılı olduğunu belirtti.

AB'nin 27 üyesinden 23'ünün NATO üyesi olduğuna işaret eden Rutte, "Biz, Rus tehdidiyle karşı karşıyayız. Rusların Kuzey Kore, Çin ve İran ile çalıştığını biliyoruz, naif olamayız. Birlik olmalıyız ve tam olarak bunu yapıyoruz." dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise NATO ve AB arasındaki stratejik işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, üye devletlerin taahhütlerini yerine getirdiğini, Avrupa'nın kendi savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini ve şimdi de buna devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Costa, "Avrupalı vatandaşların Ankara zirvesinden bekledikleri şey, kendi savunmaları ve aynı zamanda son derece güçlü transatlantik ilişkiye dayanan caydırıcılığımız için NATO'ya güvenmeye devam edebileceğimize dair net bir mesajdır." diye konuştu.

"Güçlü Avrupa, güçlü NATO'dur"

Vor der Leyen de yaptığı konuşmada, "Güçlü Avrupa, güçlü NATO'dur." mesajını verdi.

Savunma duruşunda gördükleri boşlukları doldurmaya kararlı olduklarını belirten von der Leyen, "Bu amaçla, daha güçlü bir savunma sanayi için 2030'a kadar 800 milyar avro ayırdık. Sadece güçlü bir savunma sanayi tabanına sahip olmayı değil, aynı zamanda Ukrayna ile daha fazla ortak girişimde bulunmayı da istiyoruz, çünkü onlar son derece yenilikçiler ve savaş alanı deneyimine sahipler. Elbette AB bünyesinde daha fazla ortak tedarik de istiyoruz, zira bu, birlikte çalışabilirlik anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO ve AB Liderlerinden Birlik Mesajı - Son Dakika

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