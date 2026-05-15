NATO Zirvesi Ankara'da Kritik Değerlendirmelerle Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Ankara'da Kritik Değerlendirmelerle Yaklaşıyor

15.05.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan, NATO'nin dönüşüm sürecini ve zirve gündemini Ankara'da değerlendirdi, enerji ve güvenlik konularına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, NATO'nun klasik askeri tehditlerin ötesine geçen yeni güvenlik risklerine göre yeniden şekillendiğini belirterek, temmuz ayında Ankara'da yapılacak 36. NATO Zirvesi'nin ittifakın dönüşüm süreci açısından kritik önemde olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkıları ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde, Türk Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen toplantıda, Türk ve Amerikan basın mensuplarıyla bir araya gelen Erhan, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun kuruluş amacının Sovyet yayılmacılığını engellemek olduğunu hatırlatan Erhan, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından bazı çevrelerde NATO'ya artık ihtiyaç kalmadığı yönünde görüşlerin ortaya çıktığını ancak Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki gelişmelerin ittifakın sona ermesi değil dönüşmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

NATO'nun bir savunma organizasyonuyken zamanla daha geniş kapsamlı bir güvenlik organizasyonuna dönüştüğüne işaret eden Erhan, enerji güvenliği, siber tehditler ve yapay zeka temelli savunma sistemlerinin artık ittifakın gündeminde ön sıralarda yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin daha önce 2004'te İstanbul'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Erhan, bu kez Ankara'nın önerildiğini ve kabul edildiğini belirterek, "Türkiye, çok kritik bir zamanda, ikinci kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak." dedi.

NATO'nun Ankara zirvesinde öne çıkacak konular

Erhan, Ankara'daki zirvenin ana gündem maddelerinin NATO çevresindeki çatışmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, savunma bütçeleri ile ittifakın yapısal ve konseptsel dönüşümü olacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren savunma bütçe yükünün paylaşılması konusunu öncelik haline getirdiğini söyleyen Erhan, NATO üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırmalarına yönelik hedefin halen birçok ülke tarafından karşılanmadığını belirtti.

Erhan, geçen yılki zirveden bu yana çoğu Avrupa ülkesinin savunma harcamalarında ciddi değişiklik olmadığını, bu başlığın Ankara'daki zirvede yeniden ön plana çıkacağını ve çözüm arayışlarının hızlanacağını ifade etti.

ABD'nin yeni güvenlik stratejisinde sadece yük paylaşımı değil, yük kaymasının da gündeme geldiğini aktaran Erhan, Avrupa güvenliği ve Orta Doğu'nun artık Washington'ın birincil savunma öncelikleri arasında görülmediğini söyledi.

Erhan, NATO'nun komuta yapısının da zirvenin önemli başlıklarından biri olacağına değinerek, bazı komutanlıkların ilk kez ABD'den Avrupa'ya geçtiğini ve yeni yapısal değişikliklerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Siber güvenlik ve yapay zeka destekli tehditlerin de zirvede ele alınacağını bildiren Erhan, NATO üyelerinin özellikle yapay zeka sistemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde ortak savunma stratejileri geliştirmeye çalışacağını dile getirdi.

Enerji ve seyrüsefer güvenliğinin de gündemde olacağının altını çizen Erhan, Hürmüz Boğazı özelinde olmasa da küresel enerji güvenliği meselelerinin zirvede kapsamlı şekilde tartışılacağını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes beklentisi

Erhan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da zirvenin temel gündemlerinden biri olacağına işaret ederek, gelecek aylarda bir ateşkes ihtimalini güçlü gördüğü yorumunu yaptı.

"Hiçbir savaş sonsuza kadar süremez." diyen Erhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD yönetimi ve Avrupa ülkelerinden gelen açıklamaların savaşın durdurulmasına yönelik yeni bir siyasi zemine işaret ettiğini vurguladı.

Muhtemel bir ateşkes sonrasında NATO'nun pozisyonunun ve ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin mekanizmaların da Ankara Zirvesi'nde tartışılmasının beklendiğini aktaran Erhan, enerji güvenliği boyutunun da savaşın önemli sonuçlarından biri olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Türkiye'siz Avrupa güvenliği gerçekçi değil"

Erhan, Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz çevresindeki çatışmaların Türkiye'nin yakın çevresinde yoğunlaştığına dikkati çekerek, bunun, Türkiye'yi hem NATO hem de Avrupa güvenliği açısından stratejik olarak vazgeçilmez hale getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin jeopolitik konumunu, NATO müttefikleri arasında daha fazla dayanışma ve işbirliği geliştirmek için kullanacağını vurgulayan Erhan, "NATO üyeleri yardımlaşmazsa çatışmalar daha da büyür." diye konuştu.

Mavi Vatan düzenlemesi, Kurban Bayramı sonrası TBMM'de

Gazetecilerin, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin yürüttüğü yasal hazırlık çalışmaları kapsamında, NATO Zirvesi'nde Yunanistan ile ilgili bir gündem olup olmadığı yönündeki sorusuna Erhan, kamuoyunda "Mavi Vatan Kanunu" veya "Deniz Yetki Alanları Kanunu" olarak anılan düzenlemenin yeni bir çalışma olmadığını, uzun süredir uluslararası hukuk çerçevesinde hazırlandığı yanıtını verdi.

Erhan, 15 Temmuz darbe girişimi, Kovid-19 salgını ve büyük depremler nedeniyle sürecin zaman zaman kesintiye uğradığını belirterek, düzenlemenin Kurban Bayramı sonrası TBMM'ye sunulmasının planlandığını ifade etti.

Düzenlemenin Yunanistan'a yönelik yeni bir adım olmadığını vurgulayan Erhan, Türkiye'nin Ege'deki 6 mil pozisyonunun değişmediğini ve 1995 tarihli TBMM kararının geçerliliğini koruduğunu, 6 milin bir santim dahi ihlalinin savaş ilanı kabul edileceği yönündeki durumun devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanları ile faaliyetlerin uluslararası hukuk temelinde düzenlenmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Erhan, kamuoyundaki negatif spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da NATO'nun en önemli işlevlerinden birinin siyasi istişare ve koordinasyon zemini oluşturması olduğunu belirterek, ittifak içinde farklı konularda görüş ayrılıkları yaşanabileceğini ancak bunların müzakere yoluyla ele alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Önal, "Koordinasyonun ve istişarenin artması için NATO çatısı altında çeşitli görüşmelerin yapılmasını tavsiye ediyoruz ve destekliyoruz. Bu, NATO'nun en önemli işlevlerinden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Ankara'da Kritik Değerlendirmelerle Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Ankara'da Kritik Değerlendirmelerle Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.