NATO Zirvesi İçin Başkentte Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi İçin Başkentte Hazırlıklar Sürüyor

23.06.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi, çevre düzenleme ve süsleme çalışmaları devam ediyor.

Başkentte, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler başta olmak üzere, protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, yol kenarlarında peyzaj düzenlemeleri ve dikey bahçe çalışmaları sürdürülüyor.

Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara zirveye ilişkin görseller ve mesajların yer aldığı panel ile billboardlar yerleştirilirken, üst ve alt geçitlerde ise duvar süslemeleri yapılıyor.

Özal Bulvarı üzerinde dikey bahçe çalışmalarını yürüten ekipte mühendis olarak görev yapan Fatih Çetin, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli noktalarda hazırlıklar yürütüldüğünü belirtti.

Çetin, "Biz, peyzaj çalışmaları yapıyoruz. NATO Zirvesi'ne yetişmesi için ekiplerimizle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yolda başka ekiplerce de çevre düzenleme ve süslemeler devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi İçin Başkentte Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:18:41. #.0.5#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi İçin Başkentte Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.