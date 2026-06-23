NATO Zirvesi İçin Başkentte Hazırlıklar Sürüyor

Başkentte, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler başta olmak üzere, protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, yol kenarlarında peyzaj düzenlemeleri ve dikey bahçe çalışmaları sürdürülüyor.

Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara zirveye ilişkin görseller ve mesajların yer aldığı panel ile billboardlar yerleştirilirken, üst ve alt geçitlerde ise duvar süslemeleri yapılıyor.

Özal Bulvarı üzerinde dikey bahçe çalışmalarını yürüten ekipte mühendis olarak görev yapan Fatih Çetin, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli noktalarda hazırlıklar yürütüldüğünü belirtti.

Çetin, "Biz, peyzaj çalışmaları yapıyoruz. NATO Zirvesi'ne yetişmesi için ekiplerimizle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yolda başka ekiplerce de çevre düzenleme ve süslemeler devam ediyor." diye konuştu.