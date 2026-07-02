NATO Zirvesi için Trafik Eğitimi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce NATO Zirvesi için çeşitli illerden görevlendirilen trafik polislerine yönelik hizmet içi koordinasyon eğitimi düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime, zirvede görev yapmak üzere farklı illerden Ankara'ya görevlendirilen trafik personeli katıldı.

Eğitimlerde, zirve boyunca uygulanacak trafik yönetim ve yönlendirme planları, kritik güzergahların güvenliği, konvoy ve koruma düzeninde trafik akışının sağlanması, kavşak ve nokta görevlendirmeleri ile alternatif güzergah uygulamaları ele alındı.

Eğitimle farklı illerden gelen polislerin başkentin ulaşım ağı ve organizasyona özgü trafik planlamasına kısa sürede uyum sağlaması, görevlerin koordineli, etkin ve güvenli şekilde yerine getirilmesi amaçlanıyor.