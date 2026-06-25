NATO Zirvesi Medya Akreditasyonu Tartışmaları - Son Dakika
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NATO Zirvesi Medya Akreditasyonu Tartışmaları

25.06.2026 14:56
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NATO Sözcüsü, Ankara'daki zirve için bazı medya akreditasyon taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen medya kuruluşlarının akreditasyon talebinin reddedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "NATO, ilgili ülkenin gazetecilerine ilişkin değerlendirmeler konusunda ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurur. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin akreditasyon süreci hakkında Türk makamlarıyla temaslarımız sürmektedir. Medyanın önemli etkinlikleri yerinde takip edebilmesi NATO için büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Ankara'daki NATO Zirvesi için başvuruda bulunan bazı medya kuruluşlarının akreditasyon taleplerinin reddedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Hart, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"NATO'nun büyük ölçekli etkinlikler için uzun yıllardır uyguladığı medya akreditasyon prosedürleri vardır. NATO Karargahı dışında gerçekleştirilen zirve ve bakanlar toplantılarında, toplantı alanına erişim sağlanabilmesi amacıyla NATO, ilgili ülkenin gazetecilerine ilişkin değerlendirmeler konusunda ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurur."

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin akreditasyon süreci hakkında Türk makamlarıyla temaslarımız sürmektedir. Medyanın önemli etkinlikleri yerinde takip edebilmesi NATO için büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Medya Akreditasyonu Tartışmaları - Son Dakika

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