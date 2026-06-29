NATO Zirvesi'nde Birlik Çağrısı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Birlik Çağrısı

29.06.2026 12:36
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İspanya, İsveç ve Arnavutluk, NATO'da uluslararası hukuk ve insan hakları için birlik çağrısı yaptı.

İspanya, İsveç ve Arnavutluk parlamentolarından liderler, NATO'nun savunma alanındaki yatırımlarının, uluslararası hukuka saygının, demokrasi ve insan hakları ilkelerinin önemini vurgulayarak birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

İspanya Senatosu Birinci Başkanvekili Javier Maroto, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Üçüncü Başkanvekili Kerstin Lundgren ve Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

İspanya Senatosu Birinci Başkanvekili Maroto, konuşmasında NATO müttefiki ülkelerin liderlerinin, işbirliği yapmaları gerektiğini belirterek "Tüm NATO ülkeleri, Ukrayna'da ya da Orta Doğu'da olsun, istisnasız her çatışmada uluslararası hukuka saygıyı savunmalı." dedi.

Avrupa'nın NATO içinde daha güçlü üye haline gelmesi gerektiğini söyleyen Maroto, "NATO reformu, daha az ABD anlamına gelmemeli, Avrupalıların daha fazla komuta ve sorumluluk üstlenmeleri, bölgesel liderlik yapmaları ve geleneksel savunma yükünü daha çok sırtlanmaları anlamına gelmeli." ifadelerini kullandı.

Maroto, bu hedefte Avrupa'nın savunma alanında henüz ortak ses çıkarmadığına dikkati çekerek "Birçok Avrupalı, demokrasiden, savunma olmadan korunabilirmiş gibi bahsediyor ancak güvenlik olmadan refah devleti, hastaneler, okullar ve özgürlük olmaz." diye konuştu.

"Demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret, NATO'yu güçlü kılan ilkeler"

İsveç Parlamentosu Üçüncü Başkanvekili Lundgren de Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde gündemlerinin, İttifak kapasitesinin, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin ve savunma alanında endüstriyel üretimin artırılması gibi konuları içereceğini belirtti.

İsveç Parlamentosundaki partilerin, NATO üyelerinin 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'inin savunmaya ayrılması kararına bağlı olduğunu dile getiren Lundgren, "NATO, demokrasi, insan hakları, kurallara dayalı dünya düzeni ve serbest ticaretin yalnızca büyük idealler değil aynı zamanda bugün bizi güçlü kılan ilkeler olduğu görüşü temelindeki bir ittifaktır." dedi.

Bu görüşün, güvenlik tehditleri ve zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Lundgren, müttefiklerini korumaya bağlılıkları ile Ukrayna'ya verilen desteğin öneminin altını çizdi.

" Güvenlik, yalnızca savaş alanında değil sürdürülen dayanışma ve kararlılıkla savunulur"

Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Hasani de güvenliğin, birlikte hareket edebilme kapasitesine dayandığına dikkati çekti.

Hasani, Arnavutluk'un Ukrayna'ya desteğini dile getirerek "Temel bir ilkeyi yineliyoruz: Güvenlik, yalnızca savaş alanında değil sürdürülen dayanışma ve kararlılıkla savunulur." dedi.

NATO'ya savunma yatırımı planlarının hazırlıklı olma, dayanıklılık ve caydırıcılık açısından stratejik bir adım olduğunu belirten Hasani, kritik altyapıyı, modern savunmanın itici gücü gördüklerini söyledi.

Hasani, Batı Balkanlar'ın, bazı tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu ve bölgenin, stratejik önceliğinin olması gerektiği yorumunu yaparak NATO Parlamenter Asamblesinin, ittifaka, birliğe ve güvenilirliğe katkısını güçlendirmenin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Birlik Çağrısı - Son Dakika

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