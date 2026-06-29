NATO Zirvesi'nde Birlik Mesajı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Birlik Mesajı

29.06.2026 11:55
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Estonya, Finlandiya ve İtalya'nın başkanları, NATO'da savunmayı güçlendirme vurgusu yaptı.

Estonya, Finlandiya ve İtalya parlamento ve meclis başkanları, NATO'da birlik olma, savunma alanında işbirliğini artırma ve ortak caydırıcılığa katkı sağlama mesajları verdi.

Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Lauri Hussar, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Lauri Hussar, burada yaptığı konuşmada, NATO üyelerinin 2035'e kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5'inin savunmaya ayrılması kararının tarihi olduğunu belirterek, Estonya'nın bu hedefle bölgesel savunma planlamasında, hava savunması gibi askeri alanlarda işbirliğini derinleştirdiğini vurguladı.

"Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olun." ilkesinin doğruluk payı bulunduğuna işaret eden Hussar, "Bu, gerilimi artırmakla ilgili değil, güçlü savunmanın savaş ihtimalini azalttığının farkında olmakla ilgili." dedi.

Hussar, Rusya'nın, NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal etmesinin, müttefikler arasında savunma kabiliyetini artırmanın öncelik olması gerektiğini hatırlattığını dile getirdi.

"Rusya üzerindeki baskının ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gerektiğini" vurgulayan Hussar, "Ukrayna'nın NATO'ya entegre edilmesi, kendi güvenliğimize stratejik yatırım olur." dedi.

Hussar, "Barışın hiçbir zaman bedelsiz olmadığını ve zayıflığın her zaman bir bedeli olduğunu unutmamalıyız. Birlik olmak, NATO'nun ağırlık merkezidir." ifadelerini kullandı.

"NATO'da ortak caydırıcılığa katkı sağlama" mesajı

Finlandiya Parlamentosu Başkanı Halla-Aho da konuşmasında, "NATO'nun gücünün, üyelerinin gücünden geldiğiniz biliyoruz. Bu nedenle ortak caydırıcılığa aktif katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Rusya'nın tehditlerine karşı ortak yanıt verilmesi gerektiğine işaret eden Halla-Aho, herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Avrupa'nın savunmasının önemli bir parçası olduğunu dile getiren Halla-Aho, "Rusya'yı saldırılarını sonlandırmaya ikna etmenin tek yolu, savaşın ekonomik ve siyasi maliyetini sürdürülemeyecek düzeyde artırmaktır. Bu zaman alabilir ancak doğru yolda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

"NATO birlik olduğunda güçlüdür"

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana, Avro-Atlantik bölgesinde güvenliğin tek eksen boyunca şekillenmediğini kabul etmeleri ve dünyaya gerçekçi gözle bakmaları gerektiğini söyledi.

NATO'nun doğu kanadının, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında kritik önem taşıdığına dikkati çeken Fontana, Akdeniz, Orta Doğu, Kızıldeniz ve Körfez gibi bölgelerin, uzaktan izlenecek kriz bölgeleri olmadığını, güvenlik, ticaret yolları, enerji arzı, toplumsal istikrar gibi konularda derin bağlantılı unsurlar olduğunu dile getirdi.

Fontana, transatlantik boyutun vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "NATO birlik olduğunda güçlüdür. Krizleri yalnızca onlara tepki vererek değil, önleyebildiğinde güvenilirdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Finlandiya, Politika, Estonya, İtalya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

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