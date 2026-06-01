NATO Zirvesi'nde Taahhütler Eyleme Geçmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Taahhütler Eyleme Geçmeli

01.06.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shekerinska, Ankara Zirvesi'nde taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin, taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti.

Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu.

Romanya'ya düşen insansız hava aracı (İHA) olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını yineleyen Shekerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Shekerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti.

"Temel görevimiz, teyakkuzumuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır"

Shekerinska, "Bu nedenle NATO'nun, yani bizim temel görevimiz, teyakkuzumuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır. Özellikle de Rusya'nın ittifakımıza yönelik oluşturduğu tehdidin, Ukrayna'daki savaş sona erse bile ortadan kalkmayacağını bildiğimiz bir dönemde. Rusya bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya ayırıyor. Barışla ilgilenen bir ülke bunu yapmaz. Mevcut düzeni korumak isteyen bir güç bunu yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan büyük resme bakıldığında Çin'in de şeffaflıktan uzak bir şekilde silahlı kuvvetlerini modernleştirmeye ve nükleer kapasitesini genişletmeye devam ettiğinin görüldüğüne değinen Shekerinska, İran'ın ise uzun süredir hem nükleer hem de balistik füze programlarıyla tehdit oluşturduğunu söyledi.

Shekerinska, "Dolayısıyla sonuç açıktır. Daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmalı ve hep birlikte savunmamızı güçlendirmeliyiz. Bunu da birlikte yapmak zorundayız." diye konuştu.

Ankara Zirvesi'ne ilişkin beklenti ve mesajın açık olduğunun altını çizen Shekerinska, "Taahhütleri artık eyleme dönüştürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Shekerinska, Ankara Zirvesi'nin, mali kaynakların savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürülmesi, savunma sanayilerinin önemli ölçüde büyütülmesi ve Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesiyle ilgili olacağını belirterek, "Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Taahhütler Eyleme Geçmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Taahhütler Eyleme Geçmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.