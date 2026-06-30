NATO Zirvesi'nde Ulaşım Düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, 36. NATO Zirvesi kapsamında, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ve Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında tam ve kısmi olarak trafiğe kapatılacak cadde, bulvar ve ana arterlerden etkilenen 223 otobüs hattına ilişkin alternatif güzergah bilgilerinin, "https://www.ego.gov.tr" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6-10 Temmuz tarihleri arasında tüm hat ve güzergahlarımızda cumartesi tarifeli çalışma programı ile hizmet verilecektir. Ayrıca, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ve Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecektir. Bunun dışında Metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde devam edecektir. Belirtilen tarihlerde bu hatları kullanacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ek tabloyu inceleyerek ulaşım planlarını buna göre yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."