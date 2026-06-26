NATO Zirvesi'ne Protesto

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Hacı Bayram Veli Camisi önünde basın açıklaması yaptı.

Cuma namazının ardından cami önünde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ni protesto amacıyla bir araya gelen grup, ellerinde pankartlar taşıyarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan ASTP Dönem Sözcüsü Nevzat Öylek, NATO'nun politikalarına tepki gösterdi. Öylek, insanlığın daha adil ve insan onurunu esas alan yeni bir uluslararası düzene ihtiyacı olduğu belirterek NATO'nun savaş politikalarını reddettiklerini vurguladı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.